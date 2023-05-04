台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，周遊列國地點位於政大二期，該地採低密度純住宅規畫，依山傍水環境清幽，加上區段擁有政大附中與政治大學等知名學府，文風鼎盛，因此受到不少軍公教客群青睞，由於全棟共5層樓，總坪數夠大，法人公司購入辦公自住兩相宜。

張旭嵐指出，流標多次的法拍通常會有機會低於市價，因此也視為是撿便宜的機會，不過法拍物件常見不點交，又不能入內確認屋況，因此變數多，且若屋主和債權人還有糾紛，甚至有租屋占用，拍後產權是否能順利移轉也會是問題，因此對於經驗不足的首購族風險較高，會出手拍下的買方，通常也都會需要預留裝修和處理產權的成本。

第一建經研究中心副理張菱育指出，通常法拍得標者須在7日內繳清房屋尾款，投標人多半會向銀行申請「代墊款」貸款，待拿到「不動產權利移轉證明書」、辦理產權登記及過戶後，再轉成一般房屋貸款。不過法拍代墊款的利率較一般房貸高，約5.5~6.5%左右，而受限於拍賣物件、產權、點交等流程較難掌握，承貸風險較大，承辦銀行不多，且海砂屋、凶宅、法院不點交物件，銀行通常不放貸，建議投標前應事先諮詢規畫，申貸人皆需留意。