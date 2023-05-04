彰師大幼兒園的小朋友將手寫或手繪明信片寄出。（彰化郵局提供／孫英哲彰化傳真）

網路時代下，寫信不再是人與人之間傳遞情感的主要方式，在母親節前夕，彰化郵局今天在彰師大幼兒園舉辦「媽媽我愛您」活動，帶領小朋友手寫或手繪母親節明信片後，再寄出，向偉大的媽媽們表達最高的愛意。

彰化郵局表示，中華郵政一直扮演著「傳遞幸福」的角色，在這充滿感恩的5月裡，藉由這項活動推廣以手寫書信傳遞感恩心意，延續「郵政傳情．愛心相隨」的精神，展現郵政貼心服務及溫暖的形象，用溫情點亮社會對媽媽的愛。

「手寫有溫度，寄信有真情！」彰化郵局局長李瑞華指出，文字用寫的才有溫度，人們在收到信時的喜悅，也是收到簡訊時比不上的，因此彰化郵局一直在各校園推展書寫明信片活動，讓生於科技發達世代的年輕學子們，感受手寫書信的真摯溫暖。

今天這場在彰師大幼兒園舉辦的「媽媽我愛您」活動，參加的小朋友一字一句、一筆一畫透過手寫或手繪母親節明信片，向他們最愛的媽咪表達愛意，園方也安排師生歌唱與獻花儀式，讓孩子學習表達愛與感謝，現場氣氛相當溫馨。