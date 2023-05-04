「台灣英雄」張育成因左手腕傷勢正在休養當中，傷兵滿營的紅襪則逆勢而上，寫下本季最長的5連勝。今（4）紅襪主場對戰藍鳥賽前，舉辦了在今年經典賽相當活躍的張育成、日籍強打吉田正尚的表揚儀式，由球團代為頒發賽會全明星代表隊的獎座，獲獎後張育成也在臉書透露心聲。

為了響應每年5月的亞太裔傳統月，美國各地舉行了亞洲文化的活動，紅襪主場芬威球場旁的街道也出現了日本傳統太鼓演奏及K-POP舞蹈表演，糖醋肉丸子及薩摩亞椰子麵包等亞太鄉土料理也沒缺席，而紅襪球團特地選在這天替2人舉辦表揚儀式。

大螢幕上出現了他們在經典賽的精采場面，隨後從紅襪總教練柯拉（Alex Cora）手中接獲獎盃。擔綱經典賽中華隊不動第4棒的張育成，出賽4場合計16個打數敲出7支安打，包含2支二壘安打、2發全壘打，打下8分打點、跑回5分，打擊率高達4成38，OPS（整體攻擊指數）更是來到突破天際的1.438，其中全壘打、打點數都是A組最高，雖然未能闖進複賽，但張育成仍以兇猛火力獲選為今年經典賽賽會的全明星代表隊。

張育成也在臉書上發表得獎感言，「WBC最佳一壘手，2023 WBC最佳一壘手，這份榮耀要再次歸於整個中華隊，中華隊的工作人員以及幫我們加油的球迷朋友，這次我們讓世界都看見了。」關於傷勢狀況，張育成表示，「謝謝大家的關心跟慰問，我都有收到，我也很努力的每天復健，復健之路緩慢，難免會心急想回到場上，但有家人的視訊陪伴在心靈上真的是很重要的幫助。」