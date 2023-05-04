美國總統拜登雖然受邀但不會出席查爾斯的加冕典禮

英王查爾斯三世的世紀加冕盛典5月6日即將登場，雖然儀式大幅瘦身，但也會有約2,000名賓客出席，而這只是1953年伊莉莎白二世加冕出席人數的約1/4。

據《美麗佳人》（Marie Claire）報導，在眾多賓客中，最受關注的有3人。其中之一是美國總統拜登，他去年9月和夫人吉兒（Jill Biden）出席了女王的葬禮，這次雖然受邀出席加冕典禮，但據說不會參加，而會派代表和吉兒一起出席。

這並非怠慢打臉，從歷史上來說——起碼以1953年女王加冕為例，當時的美國總統艾森豪（Dwight Eisenhower）也沒出席，而是派了4名高官代表參加。如今拜登讓另一半出席，還算是比較有人情味了。

著有《英王：查爾斯三世的人生》（The King: The Life of Charles III）一書的英國王室作家安德森（Christopher Andersen）指出，這決定符合先前的美國政策。他說，從沒有美國總統出席英王的加冕典禮，拜登並未開先例。反倒是他去年出席女王國葬，卻成了首開先例的美國總統。

同樣值得關注的，就是查爾斯的兒媳梅根雖受邀，但也選擇不參加，寧可留在加州，陪當天剛好過4歲生日的兒子亞契，還有小女兒莉莉貝。

據說哈利是在梅根要求下才決定出席父親查爾斯的加冕典禮

王室專家阿碧特（Victoria Arbiter）說，她對梅根拒絕出席並不感到意外。她說，雖然兒子生日碰上加冕，會令任何父母感到為難，但莉莉貝生日碰上女王「白金禧」（Platinum Jubilee）慶祝活動，梅根夫婦還是設法兼顧了。因此，她直指，拿小孩生日當藉口雖然方便，但也遺憾地顯示，梅根還沒有足夠的安全感或自信，去出席公公的加冕典禮。

另一方面，阿碧特認為，哈利選擇出席是正確的決定，也表現出他的成熟。她指出，展望未來5年、10年或15年，他若沒出席加冕儀式，將會感到遺憾。

至於另一位廣受關注的，便是根本沒受邀的安德魯王子前妻莎拉‧佛格森（Sarah Ferguson，佛姬），也就是查爾斯的前弟媳。雖然安德魯和他的一雙女兒碧翠絲（Beatrice）和尤吉妮（Eugenie）受邀，也預料會出席，但佛姬卻在受邀名單外。儘管佛姬和安德魯1996年離婚，但兩人仍住在同一個屋簷下。而每逢耶誕和復活節時，佛姬也會和王室成員共度。

佛姬雖然仍和安德魯住在同一個屋簷下，但兩人已離婚，因此並未受邀出席加冕典禮。

而佛姬也很了解自己的處境，她告訴英國獨立電視台（ITV），「別忘了，我已經和他（安德魯）離婚，並不指望魚與熊掌兼得。」她表示，當天會吃加冕雞肉三明治配茶，並布置彩旗，從電視上收看加冕典禮，那會令她很開心。