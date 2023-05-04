賴清德副總統今天表示，我國民眾平均歲數為80歲，但不健康年數約8.4年，除了引入長照2.0及輔具給予幫助，也需要醫療、健康等產業共同合作，臺灣健康產業有潛力成為臺灣另一座護國神山，期盼大家共同來努力。

副總統賴清德今天出席「ATLife臺灣輔具暨長期照護大展開幕典禮」。（總統府提供）

賴清德今天出席「ATLife臺灣輔具暨長期照護大展開幕典禮」，並頒發臺灣輔具精品獎予獲獎廠商。他在致詞時表示，輔具暨長照產業非常重要，大家都知道臺灣人口老化的問題，如果現在的人口變動趨勢不變，2025年臺灣將會進入超高齡社會。

面對超高齡社會的狀況，他說，政府要做的面向很多，一是要讓長者能夠健康、積極的參與社會，讓他們能持續為國家社會貢獻心力；二是長照系統建置，要讓國人可以看得到、找得到、也用得到。

賴清德指出，「長照2.0」第二階段的目標「一學區一個日照中心」，已從205家增加至887家，布建率將近84％。長照服務人力也從2萬多人增加到9萬多人，並且提升長照服務員的薪水，希望建立一個好的制度，讓長照服務人才能夠進入這個體系照顧需要的長者。

此次大展邀請到「日本公益財團法人輔具技術協會」部長（ATA）五島清國來台分享日本的經驗，賴清德認為，長照與人力制度的引入，及輔具的善用，對於65歲以上國人的照顧是非常有必要。

根據國民健康署的調查，我國民眾平均歲數為80歲，但不健康年數約8.4年，他說，國人約有10％的壽命是不健康的，可能臥病在床或生活上需要照料。

除了引入長照2.0及輔具給予幫助外，賴清德認為，還需要醫療、健康等產業共同合作，打造健康臺灣，讓國人更健康、也讓國家更強，讓世界擁抱臺灣。臺灣健康產業有潛力成為臺灣另一座護國神山，期盼大家共同來努力。