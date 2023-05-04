為推廣全民休閒運動，士林區公所將於6日上午8時在天母運動公園法式滾球場，舉辦「112年台北市士林區鄰舍盃法式滾球錦標賽」，本次共55隊報名參加，士林區長洪進達表示，此次特別增加國小組，讓孩童參與，也增進區里和諧與鄰舍聯誼。

鄰舍盃法式滾球賽結合國際鄰舍節與法式滾球2大元素，這兩項活動都源於法國，「鄰舍節」法文原意是「樓房的節慶」，藉由共享在地美食，創造讓鄰居互相歡慶的節日；法式滾球則是優雅且老少咸宜的運動，很快就可上手，但要玩到精通，少不了勤快練習與戰略分析，這次活動結合法式悠閒與台式人情味，讓更多朋友接觸這項好玩的運動。

士林區長洪進達表示，近年來運動風氣興盛，民眾對自我健康管理的意識抬頭，為讓民眾在運動方面有多點選擇，且兼顧各年齡層，從而舉辦鄰舍盃法式滾球錦標賽，疫情緩解，此次特別增加國小組，讓孩童參與，增進區里和諧與鄰舍聯誼。

士林區公所表示，本次報名參加隊伍分別為公開組15隊、樂活長青組15隊、區里推廣組16隊及國小組9隊，總計55隊，此項活動將於5月6日早上8時至下午5時進行一整日比賽，歡迎有興趣的市民朋友到場觀賽共襄盛舉。