「好癢，皮膚到骨頭有上萬隻螞蟻在爬！」異位性皮膚炎被稱為最癢的疾病之一，台灣異位性皮膚炎以兒童和青少年為大宗，不少青春期學子因飽受皮膚脫屑、奇癢無比而失眠所苦，人際、學業都受到嚴重影響。皮膚科醫師提醒，其實現在健保已有給付新型口服標靶小分子藥物，可讓中重度患者「癢感近乎消失」。

台灣皮膚科醫學理事長，成大醫院皮膚部醫師趙曉秋指出，全台約有30萬名異位性皮膚炎患者，10歲以上患者有38％病情易反覆發作。傳統藥物治療多採取外用藥膏與口服類固醇，部分病人擔心類固醇副作用，治療意願不高，常拖到急性惡化才就醫，稍有好轉又停止正規醫療。

台灣皮膚科醫學會理事暨發言人黃毓惠表示，異位性皮膚炎是「皮膚屏障異常」和「免疫系統失調」的慢性疾病，其中重度患者常因為皮膚脫屑、傷口流血體無完膚、失眠焦慮，也常受到周圍他人的異樣眼光，生理與心理壓力都相當龐大，但過去20年來傳統治療對中重度患者效果有限，僅能改善3至4成的皮膚症狀。

26歲的賴同學，出生就受異位性皮膚炎所苦，傳統藥物治療的改善程度有限，曾沮喪自覺像怪胎。使用新型口服標靶小分子藥物後，病灶快速完全消失，目前已長期用藥兩年，穩定控制，用藥安全性監測數值皆正常。

臺灣皮膚科醫學會表示，健保自4月起新增給付新型口服標靶小分子藥物，用於治療12歲以上異位性皮膚炎中重度患者。醫學會同時發佈醫病共享決策工具，幫助病人更加瞭解自己的治療方式。

國內異位性皮膚炎患者以兒童和青少年為大宗，特別是正值青春期的患者，越早接受正規精準治療，越有益於成長發育，避免引起長期身心壓力，擁有良好生活品質。

黃毓惠表示，中重度異位性皮膚炎致病機轉相當複雜，尤其亞洲人種有多種免疫細胞與細胞激素參與其中，目前已有進階的口服免疫調節劑可以穩定控制病程。新型口服標靶小分子藥物，從發炎激素分泌的源頭進行抑制，有效改善惱人的皮膚病灶及搔癢症狀。

黃毓惠說明，治療異位性皮膚炎目標以「病灶幾乎清零」或「癢感近乎消失」，幫助患者長期穩定控制病情。新型口服標靶小分子藥物，每天只需要服藥一次，隔天就能立即止癢，經一定時間穩定治療多數病患能達到預期目標。健保將口服標靶小分子藥物納入給付，對病況嚴重病人是一大福音，特別口服用藥的方便性，可減少患者請假看診天數、舟車勞頓往返醫院的時間與金錢，相當適合青少年，對於害怕打針的患者，也提供更佳選擇。

台北林口長庚紀念醫院皮膚部主治醫師鐘文宏也提醒病友，現在有良好新藥能夠控制病症，只要1至2個月就能有良好治療成果，切勿受到不正確資訊誤導而中斷正規治療，對病情無益，甚至有害。

鐘文宏指出，台灣門診病患人數眾多，醫生與病人溝通與討論病情時間較少，皮膚科醫學會推「醫病共享決策」，病患與醫生能加強溝通，尤其中重度異位性皮膚炎患者，會更加瞭解疾病性質，以及治療方式或藥物，同時藉著醫生整體評估、搔癢數字評量表、濕疹面積和嚴重程度指數，判斷治療成果如何，病人也能知道不同藥物的使用劑量、頻率、止癢速度、外觀改善程度、與副作用等資訊，最後在醫師與病患討論下，病人能選擇最適合自己的治療方式。