民眾黨主席柯文哲今日上午南下高雄市美濃區參訪新建的私立日新綜合常照機構，聯訪時媒體問民進黨執政後大砍公務員、軍人的退休金的看法，柯文哲表示，台灣公務人員薪水低、制度又不靈活，應像新加坡企業化，讓國家銓敘制度慢慢往前進步。

柯文哲表示，軍人是很特殊的職業，因為大部分時間沒戰爭被說是米蟲，但打仗又需要軍人，所以要另外處理，至於公教人員，台灣公務人員薪水跟新加坡比當然是很低，不像新加坡是企業化，台灣太不靈活，而公務員又分高普考的正式公務員與約聘僱人員。

柯文哲舉例，他擔任台北市長時，曾規定每個局處約聘僱部分核發點數，讓局處決定可以聘人多薪水少、或人少薪水多，每個局處變事業單位，當時在台北市推動這個制度還不錯，讓每個單位可以精簡人事、效率提高，薪水也能提高，他也表示在北市府時，約聘僱是他解決掉，但高普考還沒做到，國家銓敘制度可以慢慢往前進步。