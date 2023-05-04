國安局長蔡明彥為深化國安單位與大學院校對話，於今（4）日上午出席國立中興大學「法政論壇」，發表「當前國家安全情勢分析」專題演講，針對整體國際局勢發展詳加分析，期使各界瞭解當前國家處境與安全情勢變化，加強國人國安意識；另外也鼓勵該校年輕學子報考國安局並投身國安工作志業，與會師生踴躍參加，深獲迴響。

國安局表示，自83年6月開辦國家安全情報幹部訓練班，由當時幹部前往各大學座談招生，而前局長殷宗文亦曾赴政治大學發表相關演講說明。蔡明彥也是近幾任局長進校園演講與招募的首例。

蔡明彥在演講中說明俄烏戰事持續影響區域安全與穩定，在俄烏雙方無意讓步下，戰事迄無轉圜跡象，且升高美歐與「中」俄的全球集團化對抗。另中共面臨內部經濟發展趨緩、民心浮動及對外關係治理等挑戰，增添其對外行為變數。尤其中共不放棄對臺使用武力，持續升高對臺軍事恫嚇，擴大操作「灰色地帶」與認知作戰等複合式威脅，致使國際社會對臺海關注度大幅提升。美歐及我周邊國家已將臺海和平直接連結整體印太區域安全，並表達對維持臺海現狀的強力支持，俾嚇阻中共威權主義及軍事擴張。

國安局表示，蔡明彥與中興大學師生充分交換意見、互動熱絡，希藉此讓學界及青年學子進一步瞭解當前國家整體安全情勢及挑戰，以強化國內應對國安威脅之社會共識。

此外，為維繫與年輕世代的交流互動，加強情報單位與社會溝通鏈結，並網羅各方人才，蔡明彥也結合今年國安特考招生工作，鼓勵現場有志青年投入國安工作行列，並期盼各界對國家安全建立共識，擴大社會對我國家安全工作之支持，共同協力守護我國家安全與民主自由價值。

中興大學薛富盛校長在致詞時感謝蔡明彥撥冗來校，分享對國安議題的看法與實務經驗，特別就認知作戰及資訊安全等議題進行深入分析。