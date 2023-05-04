新北市長侯友宜協調國民黨台北市第4選區（內湖、南港）立委初選，遭民進黨發言人張志豪質疑侯荒廢市政又跑去喬選舉。對此，台北市議員游淑慧認為，若照此邏輯，民進黨最大的喬王是總統蔡英文，把想選台北市長的林佳龍喬去選新北市，落選後再找林去當總統府秘書長，「請問這算不算是拿國家資源來喬選舉？」

國民黨北市第四選區立委初選，在侯友宜居中協調下，昨(3)日由市黨部主委黃呂錦茹與有意爭取黨內提名的議員李彥秀、游淑慧一同開記者會，宣布由李彥秀代表國民黨參選。然而，張志豪卻批侯友宜喬選舉，並質疑「價碼是多少？」

對此，游淑慧質疑，張志豪是暗指她有收受不當利益？游對於張的言論深感遺憾，並痛斥他孬，不敢指名道姓，只會用含沙射影的方式影射。

游淑慧認為，若依此邏輯，民進黨最大的喬王就是蔡英文，硬是把想要參選台北市長的林佳龍喬去參選新北市長當砲灰，落選後再找林去當總統府秘書長作為謝禮，「請問這算不算是拿國家資源來喬選舉？」