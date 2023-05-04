台南市永康區一處大樓3日驚傳男子從13樓墜樓身亡，警消獲報到場發現30歲死者丁男腰部有槍傷，警方陸續逮捕4男2女6人到案，但6人都堅不吐實，堅稱是丁男自己跳樓。丁男目前任職超商，丁母說，兒子與人有債務糾紛，對方曾來電「匯錢才會放人」，她昨天上午已依約匯出20萬元，未料中午竟接到噩耗。

台南地檢署完成相驗，指死者高處墜落造成頭頸胸部多處骨折 、腦髓、心、肝臟破裂，右後腰部雖有槍傷，但沒進腹腔，真正墜落死亡原因，尚待解剖鑑定及檢察官進一步調查。

由於丁男墜樓前與另名曾姓男子同搭電梯上樓，丁男一墜樓，曾男即倉皇下樓並與另名騎機車的何姓男子揚長而去，男子逃跑畫面今天曝光，但涉案相關人等對於案情多所保留，丁母在殯儀館泣訴「把人從13樓丟下來，太殘忍了」。

丁男目前在超商工作，家屬質疑完全不認識到案6人，疑點是昨天丁男從姑姑家墜樓，但手機卻放在超商，丁母表示，目前到案者有2名是超商員工，到底案情是什麼？疑點重重，希望趕快釐清給他們一個答案。

警方昨晚陸續逮捕6嫌到案，相關涉案情形、動機仍待調查釐清。據了解，到案幾人都供稱，丁男昨天稱不舒服要回家拿藥，進屋後突然從陽台跳下，否認逼迫他跳樓或將他推下樓。