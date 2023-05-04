誠品敦南店於2020年5月31日熄燈後，維持31年的24小時書店在台絕跡，由誠品信義接棒，但因年底租約到期，也將停止營運，誠品董事長吳旻潔今天宣布誠品生活松菸成為下一個24小時書店，「將是一家『看得見天空晨昏雲影』的24小時書店。」她也公開表明：「只要誠品存在的一天，就會有24小時書店。」

誠品董事長吳旻潔今天宣布誠品生活松菸成為下一個24小時書店。（古明弘攝）

位於松菸文創園區的誠品生活松菸店，下半年將進行開幕以來最大規模改裝，圖書總量體擴大3倍相當於敦南店規模，主題與分類都會重新設計，大片落地窗的設計加上園區的綠意，是一家看得見天空晨昏雲影的全天不打烊的24小時書店。除了書籍，黑膠音樂館也同步24小時不打烊，還有提供三餐美食與宵夜的咖啡館。

曾獲CNN Travel評選為14家「世界最酷百貨」之一的誠品生活松菸店，也是Google公布2022全球十大熱搜文化景點

誠品信義店雖是全球最大繁體中文書店暨24小時書店，雖因租約到期，將於年底結束營業，

但6月3日起推出「24 X 24燦爛相傳」計畫，結合全台北中南以及香港、馬來西亞吉隆坡共24家店點，以每家營業24小時的方式接力，每天持續有一家誠品書店24小時營業，實驗探索「晝夜閱讀不打烊」的可能性。

除了書店的消息，今天的記者會也曝光誠品設計獨家立體造型悠遊卡、聯名筆記本等特別企劃無限商品。