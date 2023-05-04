金鐘主持人黃子佼替《天下雜誌》撰寫專欄多年，未料發現撰寫文章遭大幅刪減、改標，讓他辭退專欄作家一職，並將20期的稿費捐出，甚至要求雜誌下架專欄，對此，作家顏擇雅表示以旁觀者角度看此事，只覺得黃子佼生氣有理，但坦言《天下》也沒那麼差。

顏擇雅表示從幫《天下》寫專欄後，付印前每次都有讓她校對，即使自己對大小標或引言有意見，編輯也會給予尊重，改成她能接受的程度，她舉例曾給多份刊物寫過專欄，不諱言《天下》算是較敢改稿的單位，像是自己也曾做過編輯，知道改不改稿有時無關作者文筆，純粹是設定讀者群種不同，倘若真的覺得被搞到不好或曲解意思，她強調絕對會據理力爭。

顏擇雅指出《天下》的稿費在業界算高，但跟旗下專欄作家收入比起來可能偏低，加上寫作所耗精力偏高，固定專欄又會影響時間自由度，因此被改稿導致情緒不平是情有可原，加上推測黃子佼累了一整天，才導致一連串事件發生，雖能理解《天下》的處理方式，豈知卻把黃子佼搞得更生氣，對此，她坦言：「從旁看，只覺得黃子佼生氣有理，但《天下》也沒那麼差」，也給予該團隊相當高的評價，但仍不免感概：「我也遺憾以後在《天下》無法繼續讀到黃子佼的專欄」。

黃子佼多年來幫《天下》所寫的專欄已被全面清空。（圖／天下雜誌網頁）

黃子佼昨晚發文喊話希望彼此好聚好散，懇求《天下雜誌》將專欄下架，如今他的專欄頁面也於晚上9點全部清空，雙方多年的合作關係就此畫下句點。