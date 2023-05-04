「第二十二屆彩墨新人賞」即日起至6月12日止辦理初審收件，今年首獎獎金4萬元；就讀國內大專院校、研究所的學生及18歲至35歲之社會青年報名參加，不限主題及技法，得獎作品將於今年9月23日至10月15日在港區藝術中心展出。

文化局指出，為落實扶植年輕創作者創作發展，今年徵件設立比賽獎金，評選出新銳獎1名，頒發獎金4萬元；新人獎3名，頒發獎金2萬元；佳作獎5名，頒發獎金1萬元；入選若干名。

文化局表示，以學生身分及年齡限制為參賽條件，某種程度上反映了屬於青年世代的共感經驗與美感取向，除讓更多年輕藝術創作者發揮潛力，也期許形塑台中彩墨文化，成為一項具東方特質並能接軌國際藝術的活動。

文化局指出，為倡導藝術創作風氣，鼓勵學生青年從事彩墨藝術研究，今年在欣中天然氣股份有限公司、財團法人台中市文化建設基金會及國際彩墨畫家聯盟的協助下舉行「第二十二屆彩墨新人賞」。

文化局表示，今年起新增「欣中典藏獎」1名，典藏獎金5萬元。並感謝欣中天然氣股份有限公司長期贊助彩墨新人賞比賽獎金，攜手為藝文發展努力，今年得獎作品將於港區藝術中心展出。