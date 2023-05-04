由苗可麗、張銘杰、王振復、謝承均等人主演的三立最新8點檔復仇大戲《天道》，昨晚首集播出，緊湊的劇情和第一代的愛情故事張力引起討論，讓收視開出紅盤，有線收視2.45、25-49歲女性族群收視2.69。

首集播出PTT及Dcard都是熱門頭條，有觀眾一集就入戲的表示「有些集團的演員都還沒出來，我現在看完就已入『天道』的坑了！」、「這故事告訴我們不要惹會看風水的女人」。

曾智希（左二）帶演員群大跳炸裂舞，為收視加油。（三立提供）

謝承均、曾智希、王振復及陳珮騏今（4）日在棚內為衝收視加油，曾智希帶演員一起跳炸裂舞，謝承均笑說這舞蹈已經是劇組紓壓的方式了，連苗可麗拍戲空檔都會一人在旁邊跳，王振復幽默表示：「那我們就一組跳舞，一組上床。」

陳珮騏的角色名雖是「吳靜玉」，但一開場就和王振復上演香辣床戲，觀眾已經瘋狂聯想、求看「無禁慾」的精彩演出。陳珮騏劇中每個眼神都藏有很大的隱情，已有觀眾推測她的角色應有雙重人格，連王振復都先跟觀眾打預防針，表示２人在劇中有愛就有恨，保證激烈有感。

而另一對謝承均、曾智希的演出有偶像劇的感覺，曾智希被網友公認為《天道》第一隻萌物，看她跳炸裂舞愛心大爆發。而謝承均英文、泰文雙語演出擊中粉絲心，清新的「文堯與安潔CP」受到歡迎，但首集就發現兩人是兄妹，曾智希自己也很好奇跟謝承均兄妹的感情發展，還放話這次一定要挑戰「禁忌之戀」，也預告會有性感的造型登場。演員群也許願，收視一破三，就立刻舉辦久違的粉絲見面會。