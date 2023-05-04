根據《勞動基準法》規定，特定事業單位要讓勞工加班、輪班等，必須經工會或勞資會議同意，但沒召開勞資會議，卻無罰則，根據台北市勞動局調查，去年就有933家市內事業單位沒開。為了維護勞工權益，台北市勞動局首創全國制定勞資會議指導要點，目標年底前讓9成以上特定事業單位辦理勞資會議。

根據勞基法規定，勞工人數30人以上事業單位，若想要求勞工加班、放寬7休1等6項措施，須經工會或勞資會議同意，否則處以罰鍰。「勞資會議實施辦法」則有規定勞資會議如何開，像是會議紀錄應記載事項、至少每3個月舉辦1次勞資會議等。

不過，根據勞動局統計，台北市雇用30人以上事業單位計有7983家，去年針對3845家實施勞動檢查，未成立勞資會議933家，其中15家由於未經勞資會議同意，直接要求勞工加班、輪班或變形工時、挪移例假日等而被開罰。

勞動局長高寶華說明，由於國內大多數公司無設立工會，勞資面對面溝通的勞資會議便顯得非常重要，但不少事業單位有設立勞資會議，卻不一定有正常運作，也有工會理事長透露，即使是大型銀行也不一定正常開會，究其原因，在於母法及實施辦法僅是概括式規範，也未訂定罰則。

因此，勞動局制定指導要點，並配合加強勞動檢查，提高事業單位辦理勞資會議的比例。高寶華表示，勞動局過去曾向中央勞動部建議修改勞基法增訂罰則，可能受限於資方或其他因素，而未更改現行規定，故台北市自行訂指導要點，至少勞資雙方有依據開勞資會議。

本次指導要點有5大重點，第一，明定勞方代表選舉應注意事項，並可採用數位科技方式辦理；第二，明定召開會議周期並可以視訊方式辦理。

第三，會議決議涉及勞基法同意權行使，可併附期限；第四，明定會議紀錄及方式、爭議處理、保存及其他處置方式；第五，明定違反指導要點規定，可派員實施勞動條件專案檢查，並輔以行政指導、通知改善，經查確有違法勞基法，可處以罰鍰。

勞動局勞資關係科第二股股長余建中說明，今年5月起將針對勞工人數30人以上未召開勞資會議的事業單位加強勞動檢查，預計年底成立率達9成。每月也會分批發函給事業單位，輔導其成立勞資會議。此外，今年8月也會辦宣導會說明、輔導。

余建中表示，由於現行法規未訂罰則，目前以鼓勵方式提升事業單位辦勞資會議，已依規定召開勞資會議的單位，則可不列入專案檢查的對象。