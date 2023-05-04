電影《沙丘：第二部》4日發布預告，預告中「甜茶」提摩西夏勒梅飾演的保羅亞崔迪，騎上巨大沙蟲，獲得全新的力量，成為新的領袖。故事探索保羅亞崔迪的偉大神祕之旅，他和辛蒂亞飾演的荃妮以及弗瑞曼人聯手，對毀滅他家族的陰謀者展開報復；保羅必須在他畢生摯愛與已知宇宙命運之間做抉擇，且努力阻止只有他能預見的可怕未來。

隨著獲獎無數的導演丹尼維勒納夫，著手拍攝改編自法蘭克赫伯特著名小說《沙丘》後，《沙丘：第二部》將延續傳奇故事，也是2021年榮獲6項奧斯卡金像獎的《沙丘》的後續作品，並且擴大網羅全球知名演員陣容。

這部大銀幕的史詩級鉅作同樣改編自法蘭克赫伯特備受讚譽的暢銷小說《沙丘》，片中原有及全新演員包含曾獲奧斯卡金像獎提名的提摩西夏勒梅、辛蒂亞、蕾貝卡弗格森、曾獲奧斯卡金像獎提名的喬許布洛林、曾獲奧斯卡金像獎提名的奧斯汀巴特勒等人。《沙丘：第二部》是在布達佩斯、阿布達比、約旦和義大利等地拍攝，預計11月1日在台灣上映。