勞動部於2019年至2022年期間推動第1期「投資青年就業方案」，共協助75萬名青年就業，去年15-29歲青年失業率降至8.38％，但青年失業率高於整體2倍。勞動部表示，行政院會今(4)日通過第2期(2023-2026年)規畫，本期將聚焦在增人才、促就業、爭好薪等5核心面向，預計協助80萬名青年就業。

少子女化下青年勞動人口逐年減少，根據勞動部統計，15至29歲青年失業人數及失業率逐年下降，勞參率也持續提升，雖去年青年失業率降至8.38％，為2007年金融海嘯以來最低水準，但青年失業率仍高於整體國人(3.67％)失業率2.28倍。

勞動部勞動力發展署長蔡孟良受訪指出，第1期提出產業趨勢、技能發展、就業服務及職涯規劃4大面向，第2期則聚焦於青年職涯發展、人力供需、青年失業、青年低薪與從事非典型就業等受關注青年就業議題，並提出「定方向」、「增人才」、「促就業」、「爭好薪」、「轉正職」5大目標及策略措施。

蔡孟良分析，「定方向」即協助青年對職涯藍圖要清楚；「增人才」即透過國發會盤點國家重點產業，例如國家6大核心戰略產業等，勞動部則提供相關職能技轉；「促就業」意在加強青年求職動機，尤其是應屆畢業青年，也會提供多元就業服務網絡，並針對特定族群提供更多培力。

「爭好薪」部分，不需技術門檻的服務業因為替代性高，普遍薪資偏低且不穩定，對國家長遠發展並不利，讓青年接受培力、職能提升將重點，將有助薪資長遠的發展；「轉正職」則讓青年認識產業及職場，並拓展就業機會。

「投資青年就業方案」第2期與第1期比較，由8個部會擴大為11個部會共同參與，新增納入數位發展部、國科會及金管會等3部會，同時擴大預算規模達160億元，協助青年就業人數由75萬人增加為80萬人。