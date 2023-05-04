AKIRA（左起）與禾浩辰、王陽明、蔡昌憲、王彩樺、温昇豪等藝人在《神秘五金行》聯手開店。（衛視原創《神秘五金行》提供）

AKIRA首次參加實境節目《神秘五金行》，與王陽明、温昇豪、禾浩辰、王彩樺及蔡昌憲聯手開店外，還特別力邀夥伴EXILE THE SECOND一起製作片尾曲〈Never Say Goodbye〉，SHOKICHI為力挺AKIRA用中文和英文演繹歌曲，AKIRA第1次聽到SHOKICHI唱中文，大讚發音好到令人驚豔。

AKIRA和EXILE THE SECOND共同創作節目片尾曲〈Never Say Goodbye〉。（LDH提供）

AKIRA表示在參加節目時，已萌生為節目量身訂做片尾曲的想法，於是他找了每次都一起製作EXILE 放浪兄弟和EXILE THE SECOND作品的夥伴SHOKICHI。創作前，AKIRA分享錄製《神秘五金行》2周時間裡，在台南感受到人們的溫暖、強韌的羈絆，以及和節目夥伴們共度的每一天，期望透過這首歌曲，讓大家感受到節目中，大夥如何互相扶持，將難關轉換成愛與希望。

SHOKICHI用中文和英文演繹歌曲〈Never Say Goodbye〉，發音令人驚豔。（LDH提供）

SHOKICHI聽完AKIRA的分享後，了解《神秘五金行》就是對需要的人伸出援手，協助、並陪伴他們面對各種不同的問題。於是SHOKICHI覺得這首歌應該是一首表達人與人接觸時，感受到滿滿溫柔與溫暖的歌曲，同時也能有一絲感受到，有如黃昏徐風吹拂般地哀傷與愛戀的情感抒發。

節目從開錄到播出僅短短4個月時間，歌曲竟在有限時間內順利完成，且成果令人感動。SHOKICHI首次用中文和英文演唱〈Never Say Goodbye〉，在發音上花很多心力練習，也因為難得的創作經驗讓他感到新鮮有趣，感謝有這麼棒的合作機會。

《神秘五金行》將於5月20日起每周六晚間8點於衛視中文台首播，同日晚上10點Disney＋精采上線；片尾曲〈Never Say Goodbye〉將於5月24日在各大數位音樂平台上架。