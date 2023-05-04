台中市政府「消費金喜送」3.5億元追加預算遭多位議員批「只會抽獎」，台中市議員陳淑華今天表示，市府大撒幣要用3.5億元辦抽獎，振興市場、夜市、商圈的「物調券」僅300萬元，還要用在70個點，根本就是「應付」。經發局則回應，物調券還在規畫階段，預計在購物節辦理前開跑。

台中市議員陳淑華、陳雅惠、蕭隆澤、陳俞融、謝家宜今天聯合質詢，陳淑華痛批，市府提出300萬物調券對照3.5億差距超過100倍，市府大花公帑撒幣辦抽獎，市場、商圈夜市卻只用300萬，根本不重視基層民生，其中買房、買地並不是消費而是「置產」，不符合購物節振興庶民經濟的本質，沒有創造乘數效果，應該設計循環消費的機制讓基層有感。

陳淑華怒斥，市府提出300萬元市場物調券，還必須用在70個點，每個點只能分配到4萬多元，完全沒有起到什麼作用。相較於抽獎金額高達3.5億元，市府提出物調券只是應付，有做就好，完全就無心振興市場夜市商圈，主張市場、夜市、商圈「物調券」要有1億元、至少也要有5000萬元，才能對頹敝的市場、夜市、商圈起到振興的功效。

副市長黃國榮表示，物調券為市府振興經濟活動之一，相關活動有召開跨局處協調會，活動細節正由經發局積極籌畫中。經發局表示，因應中央普發現金6000元，經發局規畫發放「物調券」振興台中市經濟，待詳細計畫定案後，將再公布活動內容，預計於台中購物節開跑前執行。

至於3.5億追加預算，陳淑華指出，台中購物節已辦理4年，議會去年決議必須採本預算編列，不得以追加預算辦理。更何況預算審查是政府要支出什麼都要提出計畫，議會再進行審查，2023年購物節連計畫都沒有，送個3.5億數字，不符合預算編列、審查原則，只是規避議會監督，議會拒絕空白背書。