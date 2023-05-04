英國國王查爾斯第二任妻子卡蜜拉（Camilla）多年來被視為「全英國最痛恨的女人」，如今上演大逆襲，晉升英國王后，並且在6日進行加冕。加冕儀式上，卡蜜拉三代同堂，前夫、前一段婚姻誕下的2名子女及孫子女都會出席，孫子們還會擔任儀式重要角色。專家評論，如果已故黛妃地下有知卡蜜拉稱后，鐵定會氣死。

綜合英國《每日電訊報》（The Daily Telegraph）、《獨立報》（The Independent）、美國廣播公司新聞網（ABC News）報導，查爾斯加冕儀式較1953年已故女王伊麗莎白二世的加冕典禮大縮水，僅2200人受邀，不過卡蜜拉家族幾乎全員到齊，6日儀式上，她前段婚姻的家人們及好友都會出席，結褵22年、於1995年離異的前夫鮑爾斯（Andrew Parker Bowles）將會出席觀禮，與前夫誕下的48歲兒子湯姆（Tom Parker Bowles）、45歲女兒蘿拉‧洛佩斯（Laura Lopes）也會出席。

卡蜜拉的前夫鮑爾斯（Andrew Parker Bowles，上圖右）也會出席6日的加冕典禮。圖左為安妮長公主，鮑爾斯與卡蜜拉結婚前，曾與安妮長公主短暫約會過，圖為兩人於2022年6月合影。（資料照／TPG、達志影像）

最受矚目的是，卡蜜拉指定3名孫子，包括13歲雙胞胎外孫路易斯及葛斯（Louis and Gus）、13歲內孫佛萊迪（Freddy）擔任她加冕儀式中的「榮譽四騎士」（Pages of Honour），另一名騎士由10歲姪孫艾略特（Arthur Elliot）擔任，這場加冕盛典堪稱卡蜜拉三代同堂。

卡蜜拉前段婚姻的長子湯姆（Tom Parker Bowles，上圖右）及內孫佛萊迪（Freddy，上圖左）也會出席6日的加冕典禮。（資料照／TPG、達志影像）

另外，卡蜜拉也邀請74歲妹妹安娜貝爾（Annabel Elliot）及閨蜜蘭斯當女侯爵（Marchioness of Lansdowne）謝爾本（Fiona Shelburne）擔任她加冕儀式中的「Ladies in Attendance」，謝爾本是卡蜜拉女兒的教母。

卡蜜拉前段婚姻的女兒蘿拉‧洛佩斯（Laura Lopes）也會出席6日的加冕典禮。（資料照／TPG、達志影像）

■從「英國最痛恨的女人」驚奇變身王后 黛妃地下有知會氣死

路透社回顧75歲卡蜜拉稱后的歷程，指出她多年來被視為「英國最痛恨的女人」，本周六即將加冕為王后，是「令人驚嘆的變化」。

卡蜜拉1947年出生於富裕家庭，父親是陸軍少校，也是一名酒商，母親是貴族，卡蜜拉出生後就進入社交圈，1970年代在馬球活動上認識查爾斯。兩人約會一段時間後，小卡蜜拉一歲的查爾斯認為自己還太年輕，不想定下來，他從軍後，卡蜜拉就在1973年嫁給了騎兵軍官鮑爾斯，這段婚姻維持22年後於1995年畫下句點。

另一方面，查爾斯於1981年和年僅20歲的黛安娜舉行世紀婚禮，不過兩人在誕下威廉、哈利後關係生變，查爾斯與卡蜜拉舊情復燃，查爾斯與黛安娜於1996年離婚。

1981年，查爾斯與年僅20歲的黛安娜舉行世紀婚禮。（圖／美聯社）

1993年有媒體曝光卡蜜拉與查爾斯的通話內容，卡蜜拉稱，「我願意為你忍受任何事情，這才是愛，這才是愛情的力量」，讓社會大眾震驚兩人的深刻關係。隔年查爾斯接受電視台專訪，坦承有了婚外情，但強調是在婚姻破裂後才開始，黛安娜則在1995年的專訪中留下著名評論，「婚姻中有3個人，所以有些擁擠」，並且批評卡蜜拉為「洛威拿犬」（Rottweiler）。

當時許多英國人都無法理解為何查爾斯會捨棄外型亮眼的黛安娜，更偏愛穿著綠色騎馬外套的卡蜜拉，已故菲立普親王（Prince Philip）也曾在給黛安娜的信件中寫道：「我無法想像任何頭腦正常的人會為了卡蜜拉放棄妳。」

The little-known true story of Diana and Camilla’s friendship https://t.co/iLhA7Uk0FT pic.twitter.com/iDIqxsgq6p — Tatler (@Tatlermagazine) November 13, 2020

在查爾斯與黛安娜離婚、黛安娜1997年車禍喪命之後，卡蜜拉承受了全英國、甚至全世界的罵名，不過後續幾年，王室開始讓卡蜜拉扮演更公開的角色，從能和查爾斯一起出席公開活動、結婚，甚至到近幾年獲得已故女王首肯擁有「王后」頭銜，王室的運籌帷幄相當成功。

卡蜜拉的華麗變身。

公關專家認為，英國王室付出了相當努力，不過內部人士認為，主要歸功於卡蜜拉的個性及天生的幽默感。

謝爾本說，卡蜜拉很有韌性，從小就相當有責任感，不抱怨，也總是展現最好的一面繼續前進，這些特質都對她很有幫助。

不過哈利王子仍在前陣子出版的自傳中痛批卡蜜拉「危險」、洩密，市調公司「輿觀」（YouGov）本周公布的民調也顯示，儘管48%受訪者對卡蜜拉有好印象，仍有39%有負面觀感，讓卡蜜拉成為最不受歡迎的王室成員之一。

王室傳記作家布朗（Tina Brown）評論，黛安娜還活著的話，鐵定會在加冕日上「大發雷霆」，「死對頭卡蜜拉戴上后冠，絕對會讓她心痛死。」