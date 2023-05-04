高雄1名李姓男子遇上假交友詐騙，對方不斷喊「親愛的」來拉近距離，直到李男陷入情網中，謊稱要來台與他共同購買愛的小屋，卻因攜帶大量現金被拘禁在海關，需支付海關通行費7500歐元才能放行，李男信以為真，急衝銀行準備匯款新臺幣5萬元，所幸行員驚覺有異通報警方，及時勸阻李男放棄匯款念頭。

據了解，李男是透過Line認識1名國外女網友，李男不知不覺間陷入情網，對方時常喊他「親愛的」，見時機成熟，便謊稱要來台購置房屋與李男共同居住，但因攜帶大量現金，行李被拘禁在海關，需要李男幫忙支付7500歐元，約台幣25萬，才能提領行李，甚至表示可以分期付款。

李男信以為真，上個月底不假思索便到銀行向行員表示要匯款5萬台幣的海關通行費，行員得知李男匯款是要救援「友人」隨即通報警方。前鎮分局復興路派出所警員到場了解後立刻告知李男這就是標準的詐騙技倆，經過警方苦勸才大夢初醒，及時回頭。