有意爭取代表國民黨參選北市第六選區（大安區）立委的議員鍾沛君，4日上午在臉書上PO出與柯文哲3日晚間在南投星期三夜市的合照。由於4日下午同樣有意爭取提名的對手羅智強，找來高雄市前市長韓國瑜一同出席母親節音樂會，兩人紛找聲量最高的兩位政治人物合體，互別苗頭意味濃厚。對此鍾沛君受訪時則笑著否行，表示自己是以南投女兒的身分，略盡地主之誼帶柯文哲逛夜市。

台北市前市長、民眾黨主席柯文哲3日前往南投暨南大學演講，並於晚間前往當地著名的「星期三夜市」參觀。而鍾沛君也現身陪同。鍾表示，暨南大學是她的母校，當時校方就有詢問是否也要南下共襄盛舉，不過因為市議會仍有大會的緣故，所以在會議結束後才搭乘高鐵南下，「我同時也是南投女兒，過去很多南投造勢場合我也會到，所以我以南投女兒身份略盡地主之誼，跟柯市長去逛我們星期三夜市。」

鍾沛君表示，自己過去在擔任記者時，就與柯文哲維持很好的關係。對於「鍾議員」的評價，柯文哲在逛夜市時也打下了85分的高分，鍾沛君直言，柯文哲也認為她的質詢是有所本，沒有隨便亂罵人，兩人在現場也就是朋友對朋友一樣發自內心的聊天，現場記者詢問柯文哲是否為「藍白合」的時候，柯也隨即回應「這是我的好朋友啦！」

由於4日下午對手羅智強找來韓國瑜合體參加活動，是否有互別苗頭的意味？鍾沛君則笑著否認，表示柯文哲的行程很早之前就安排好，應該沒辦法因為別人的行程而臨時南下。鐘沛君說，韓國瑜是很溫暖的長輩，上個月有在餐敘上遇到他，當時兩人還在舞台上合唱，韓也對她說「如果有任何需要的話可以隨時跟他說。」