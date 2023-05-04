台灣房價高居不下，不少民眾觀望是否該進場。住展雜誌研發長何世昌分享，近日和一位老朋友聊天，對方說，他繳完30年的房貸後就退休，因老婆已過世，又不想增加孩子照顧上的負擔，因此入住養老院，直如今回想起來，最後悔的事就是沒提早買房，若能提早10年買房就能跟妻小創造更多的回憶。

住展雜誌研發長何世昌在臉書上分享，最近和一位老朋友聊天，對方回憶起年輕時候的生活，與老婆相戀、結婚、生子到買房的點點滴滴，一晃眼30年了，老婆已經先走了，而他則努力工作直到還完30年的房貸。

何世昌表示，朋友退休的時候，孩子們正逢打拚事業的年紀，他毅然決然選擇入住養老院，表示那間房子該留給下一代的人創造新回憶。

何世昌指出，朋友坦言，如今回頭去看，以前花很多時間研究房價的漲跌，聽了太多專家分析價格的起落，導致他買房的時候猶豫不決，如今很後悔沒有提早10年買房子，這樣的話就可以多和老婆與小孩累積更多的回憶了。