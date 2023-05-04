國民黨文傳會今召開「選贏真炒房，選輸假打房？租金扣除額，綠委專用？」記者會，國民黨立委林思銘痛批，禁紅單轉讓不溯及既往，是給投機者開後門；國政基金會產業暨新創研究中心召集人簡榮宗主張，調高所得稅租金扣除額，「畢竟不是每個人都可以像王定宇一樣用8000元租房」。

林思銘說，新竹縣市房價漲幅全國最大，部分是被炒作，政府卻放任不管。他指出，有一個 578 戶的大型建案，取得建照後 6 天內就宣布完銷，甚至沒有公開銷售。他質疑，房屋應公開銷售，蔡政府怎可以放任少數人炒高房價？

林思銘也指出，民進黨去年選舉大敗後，希望透過打房喚回支持。但蔡政府的《平均地權條例》和預告中的子法，處處有玄機：禁紅單、預售屋轉售不溯既往，等於給投機者開了後門；檢舉獎金制度要求「實名制」，還要自己提供「足供研判違規行為之具體事證資料」，等於是要檢舉人自己竟然來當檢察官，事證有偏差還要移送檢調，誰還願意冒著得罪業者、移送檢調的風險去檢舉？

簡榮宗表示，內政部長林右昌說「從去年到現在，六都只有高雄房價漲」，但根據房市公司所做房價指數，2023年第一季六都房價與去年同期相比，全部上漲；即使是與上一季（2022年第四季）相比，新北、桃園、台中與台南也是上漲。另根據民間公司統計實價登錄，臺灣有十五區創房價新高，包括新竹香山、桃園蘆竹、台中東區等。他質疑林右昌，「六都只有高雄漲」的數據到底怎麼來的，憑什麼說打炒房有效？

簡榮宗更指出，「不是每個人都跟王定宇一樣能用八千元租房」，當前租金扣除額僅十二萬元實在過低，導致房客欠缺申報誘因。如果租金扣除額提高，將可鼓勵房客申報，政府也才能知道房子不是屋主自住。簡榮宗強調，「若無法區分出租與自住，打炒房就永遠無法成功」。他呼籲蔡政府，社宅要蓋、租金要調控，若有機會進立院，一定推動租金扣除額修法。

革命實踐研究院副院長何志勇痛批，林右昌現在說要「打炒房」，但他在基隆市長任內，放任「基隆捷運」話題來炒作基隆房市，基隆房價翻漲，「基隆捷運」進度卻還停在原點；甚至在林右昌卸任後，中央還增加基隆捷運的分攤款，承諾一再跳票。

何志勇說，林右昌利用議題來創造房價泡沫，實不可取；而民進黨直到2022敗選後才說要打房，更是心口不一；若2024民進黨勝選，一定又會故態復萌，再靠向炒房的那一邊。