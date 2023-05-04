民進黨嘉義縣黨部今以五合一選舉期間為非黨籍候選人助選為由，開除第1選區縣議員黃榮利、太保市農會總幹事黃麗貞黨籍，另第4選區議員黃嫈珺、第2選區議員林秀琴停權3年處分，由於黃榮利日前才在黨主席賴清德親自勸說下，顧全大局退出立委初選，今被縣黨部開除黨籍，黃榮利回應，一切交由中央黨部裁決！

黃麗貞得知被開除黨籍，似乎有點無奈，指身為政治人物就是要廣結善緣，如果說她幫國民黨籍候選人站台，要懲處她沒話說，但太保市長鄭淑分是無黨籍，且嘉義縣長翁章梁、立委陳明文也曾替無黨籍候選人站台過，強調她雖當黨過黨部主委，黨員資歷也很多年了，面對縣黨部做出開除黨籍的決議，她予以尊重。

黃麗貞也為黃榮利抱屈，指黃榮利是創黨黨員，之前地方支持者知道黃榮利被檢舉，且可能做出懲處時就覺得很不平，選在大選前把黃榮利開除，一定會造成基層撕裂，指縣黨部口口聲聲說要大團結，根本與口號背道而馳。

嘉義縣議員黃嫈珺對自己被停權3年感到不滿。（黃嫈珺提供∕呂妍庭嘉義傳真）

黃嫈珺說，聽到地方黨部對她做出停權3年處分，讓她深深感到特定派系把持地方黨部」（明文規定）的威力及氣度狹隘，指地方選舉大家都有各自的交情，她既沒穿著政治背心到場幫非民進黨籍候選人站台助講，也無文宣廣告助選，反倒是有黨籍議員候選人穿背心前往非民進黨籍提名鄉長候選人造勢大會現場，卻無受任何處分，另有黨籍議員在正、副議長選舉時投廢票，至今僅以「忘記怎麼投」為由，沒有受任何處分，難以服眾、貽笑全國。

黃嫈珺說，這麼小的事情竟然要動用到停權3年處分，地方黨部此舉就是為派系服務，而不是真的捍衛黨紀，黨紀可以為他們自己人轉彎，議長選舉跑票也沒事，我們連站台都沒有要被停權！？

同樣曾任縣黨部主委的林秀琴，聽到被停權時有些錯愕，說她還沒接到消息，事後說「我沒有關係」，指她當時在無黨新港鄉長候選人嚴眺鴻競總成立大會曾上台發言，黨要開除或停權她都接受、配合，尊重黨部今天的決議。