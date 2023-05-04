六月第一次在三立、TVBS家庭宮鬥影集《親愛壞蛋》首次飾演「苛薄貴婦」，雖然對外威風，佔盡上風，但回到家裡面對婆婆、老公、兒子都搞不定，是戰戰兢兢的失敗者。

六月戲裡面對婆婆李璇得低聲下氣。（三立提供）

劇中六月和修杰楷分睡兩張大床引起網友討論，現實婚姻生活也有不少夫妻因為各自工作時間不同，而有分床睡的習慣，六月被問到長期下來會不會影響夫妻關係？她笑答婚後有了小孩分床睡很自然，因為自己很淺眠，有時另一半李易一個翻身，她就會驚醒，「對小孩我忍受度比較高，對李先生就⋯」

六月在家有時會把沙發當床，因為女兒每天都要求陪睡，六月都要等她睡著才能到沙發滑手機，做自己的事，然後看著看著就睡著了，六月說：「當媽真好累！」時不時兒子或女兒半夜起來發現她不在他們旁邊，就會聲控「媽媽進來。」，她嘆一口氣說：「這些，爸爸都聽不到！」

張本渝（左）飾演真的韓善美現身，貴婦圈將起波欄。（三立提供）

而六月在劇中不僅是「貴婦」，也是「跪婦」，劇中面對婆婆李璇姿態放超軟。現實生活，她自豪笑說：「婆婆對我超級好，從不讓我做家事，我的工作就是負責陪公婆聊天打麻將。」回想她與李易剛結婚時，婆婆就很替他們夫妻著想，老公也沒當夾心餅乾，自認是幸運的媳婦，「她只要我們有時間回家吃飯就超開心！」她也透露從未跟婆婆爭執過，因為自己是「俗仔」，極少跟長輩吵架。