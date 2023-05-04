不過，若觀察近期的量能變化來看，5日、10日均量目前呈現下彎，月均量雖然呈現上揚，但今天的成交量仍無法越過月均量之上，整體量價結構屬於反彈結構，因此，後續必須留意當指數反彈至月線15709點時，大盤是否有機會帶量站穩，若無法補量整體反彈氣氣將告一段落；反觀櫃買市場，今天收盤指已經站穩月線反壓，且量能也回到5日、10日均量之上，盤面上漲家數415檔，下跌家數274檔，漲停板家數15檔，都明顯優於集中市場的表現，顯示近期反彈仍未結束下，中小股具備表現機會。

美元指數近期表現相對弱勢，不過，亞幣近期出現反彈，台幣本周也出現由貶轉升的走勢，預期台幣升值下，有利於外資近期在現貨市場回補；本土法人投信與官股券商近期也在集中市場出現加碼，整體法人態度偏向正向。另外，日線技術指標，日KD指標低檔交叉往上，KD開口持續擴大，RSI指標再度回到50多方區，指標偏多，因此，短線雖然量能不足，盤勢呈現反彈結構，但短線反彈格局仍未結束，指數仍有挑戰月線的實力。