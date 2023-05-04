建碁（3046）受惠去年接獲歐洲大型連鎖加油站及加氫站的主機訂單，出貨動能延續至今年，拉抬其第一季合併營收大幅年增逾六成、達11.62億元，刷新其17年來單季新高，獲利亦同步揚升、每股稅後純益以0.74元，站2003年來同期新高。