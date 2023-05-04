雖不免受到整體電子產業庫存調整影響，建碁首季毛利率略下滑至9.4％，不過營益率進一步提升至4.2％，居近廿多年來高檔，稅後純益年增76.7％、達0.53億元。
為充實營運資金，建碁近日董事會中並通過將進行現金增資，預計發行700萬股，發行價格暫定每股65元，估算將募達4.55億元。
建碁（3046）受惠去年接獲歐洲大型連鎖加油站及加氫站的主機訂單，出貨動能延續至今年，拉抬其第一季合併營收大幅年增逾六成、達11.62億元，刷新其17年來單季新高，獲利亦同步揚升、每股稅後純益以0.74元，站2003年來同期新高。
雖不免受到整體電子產業庫存調整影響，建碁首季毛利率略下滑至9.4％，不過營益率進一步提升至4.2％，居近廿多年來高檔，稅後純益年增76.7％、達0.53億元。
為充實營運資金，建碁近日董事會中並通過將進行現金增資，預計發行700萬股，發行價格暫定每股65元，估算將募達4.55億元。
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