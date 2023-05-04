雖不免受到整體電子產業庫存調整影響，建碁首季毛利率略下滑至9.4％，不過營益率進一步提升至4.2％，居近廿多年來高檔，稅後純益年增76.7％、達0.53億元。

為充實營運資金，建碁近日董事會中並通過將進行現金增資，預計發行700萬股，發行價格暫定每股65元，估算將募達4.55億元。

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