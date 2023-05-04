全中運甫落幕，東港高中高三生黃巧珆不因腳板骨折打鋼釘而退縮，以0.01秒之差拿下高女組100公尺短跑第3名。（謝佳潾攝）

全中運甫落幕，東港高中高三生黃巧珆以0.01秒之差拿下高女組100公尺短跑第3名，教練戴伯伊笑說，「這差距真是相近又懸殊」，但他以黃巧珆為榮，11個月前腳板骨折的女孩，不因打鋼釘而退縮，靠著努力不懈跑出有史以來最好的成績。

黃巧珆從國小四年級開始學田徑，一直在短跑項目表現突出，高一參加全中運時，雖然只拿到高女組100公尺短跑第5名，但她卻是唯一進入決賽的高一生，當時教練很看好她的發展，有信心她能在隔年跑進前3名。

不料，去年5月全中運前夕，黃巧珆在學校訓練時受傷，經醫生斷定是腳板骨折，需要在腳背打鋼釘（固定器）治療。對此，黃巧珆不僅要放棄比賽，還要承受不小心理壓力，她說，腳背裝著1根鋼釘，踩踏時總覺得卡卡的，很擔心會因此無法再跑步。

全中運甫落幕，東港高中高三生黃巧珆不因腳板骨折打鋼釘而退縮，以0.01秒之差拿下高女組100公尺短跑第3名。（謝佳潾攝）

全中運甫落幕，東港高中高三生黃巧珆不因腳板骨折打鋼釘而退縮，以0.01秒之差拿下高女組100公尺短跑第3名。（謝佳潾攝）

為了成為運動員的夢想，黃巧珆非常認真復健，終於在5個月後獲得醫生同意，回到操場練習，但她說，當受傷後再回到操場，一切就是打掉重練，她不能跟大家一起跑步，只能在旁做基本功訓練，這讓她感到煩躁、灰心，所幸有隊友陪著她練習、聊心事，讓她可以撐下去。

黃巧珆的努力不懈，在今年2月有了回報，她重返戰場參加「港都盃」，雖然成績不盡理想，100公尺跑了12秒92，但也成功取得全中運門票，她說，這是受傷後的首次比賽，成績很差，但關關難過關關過，她始終相信只要努力一定會有好成果。

港都盃後，黃巧珆跟隨教練、隊員持續3周的晨訓、移地訓練，最終在全中運大放異彩，她以12秒15拿下第3名，與第2名只差0.01秒，而且這是她參賽以來跑得最快的一次，比受傷前都還要快，她笑說，原來腳背打鋼釘並不會成為她的阻礙，反而促使她更厲害。

黃巧珆已錄取台灣體育運動大學競技系，她說，接下來的目標是全國運動會，她希望可以跑到11秒內，之後到國外去比賽，至於未來想當體育老師，相信自己的經歷是很好的教材。

聽著黃巧珆自信地談夢想，戴伯伊有感道，黃巧珆正在實踐運動家精神，看著她從受傷到復出再到拿獎，一路走來太不容易，運動員最怕骨頭受傷，而且又是腳，若是沒有良好的心理素質實在很難撐下去，所以他為黃巧珆感到驕傲。