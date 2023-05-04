文曄2023年第一季合併營收約為1,201億元，合併營業利益約19.8億元，合併稅後淨利歸屬於母公司業主約7.2億元，以加權平均股數計算稅後EPS約0.82元。
展望2023年第二季，基於1美元兌換30.6元新台幣假設，營收預估中位數1060億元、季減少13.8%，合併稅後淨利歸屬於母公司業主預估中位數約8.02億元，以加權平均股數計算稅後EPS預估中位數約0.6元。
國際專業市場研調機構Gartner出具2022年半導體通路市佔率報告，文曄在亞太區市佔率從2021年的9.2%提升1.8個百分點來到2022年的12.0%，過去六年市佔率提升一倍，從2016年的6.0%增加到2022年的12.0%。公司未來會持續追求優於市場成長性與市佔率提升，並且進行數位優化，以精進營運管理系統來提升營運效率，在重視永續發展中追求可持續的長期成長茁壯。
另外，文曄董事會通過2022年度普通股股利分配案，預計配發現金股利約38.1億元，約當每股現金股利4.3元。
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