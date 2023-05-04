該家挪威石油和天然氣生產商公布第一季調整後息稅前獲利(EBIT)來到120億美元，低於去年同期的180億美元，但優於Equinor編製的26位分析師預期112億美元。

挪威石油執行長Anders Opedal說：「公司在整個業務領域實現了強勁的獲利和現金流，並且依然是歐洲安全可靠的能源供應商」。

該公司維持了生產和資本支出的財測指引，而且股息維持不變。

為了回應西方制裁，俄羅斯天然氣工業(Gazprom)大削減天然氣供應，讓挪威石油成為歐洲最大天然氣供應商。

該國有公司第一季調整後營業利益也低於去年第四季的151億美元。

挪威石油還說，第一季銷售到歐洲的天然氣平均價格，為年減37%，石油價格也為年減24%。

挪威石油在2022年的調整後營業利益飆升到749億美元，比2008年創下的歷史新高還要再翻一倍。

但是今年以來，該公司股價已經下跌約16.6%，表現遜於歐洲股市石油類股的下跌4.2%。