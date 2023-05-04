竹北市豐邑建設「豐采520」建案工地連續發生道路路基塌陷意外，427特斯拉轎車陷落天坑事件，引發社會高度關注，網路上流傳「到竹北要減肥，不然會掉下去！」等笑話，竹北市預售屋價也出現下跌趨勢！

熟悉竹北市房產的人士指出，竹北市房價高漲，1坪60、70萬元都是仲介及投資客喊出來的，2房或3房要價上千萬元，貴的實在太離譜，一般上班族根本買不起，這種天價真正能成交的應該不多。

有大建商蓋130多戶社區大樓，去年底廣告推出之前，強調「早鳥優惠價」，以後會越來越貴的宣傳手法，催促購屋者趕快下訂，每坪行情47萬到51萬元，但只成交10多戶，促銷不利，主動降價成44萬到47萬元。

另一建案建商去年賣了約40戶，均價46到48萬元，看好今年房價會再上漲，留了約100戶，準備再賺一筆，但從今年春節迄今銷售情況不佳，準備再降4萬元。

該人士指豐邑建設的天坑事件效應外溢，波及竹北的房市，原想銷售百戶的建商，今年迄今只賣了個位數，在利息壓力下，每坪欲降4萬元，引發先前購屋者不滿，要求退回差價。

該人士直指竹北房市被炒作的太高，不是一般雙薪家庭買得起，「豐采520」天坑事件發生後，房價明顯凍漲，從上述2個案例可看出房價已現下跌趨勢。

此外，平均地權條例修正後，對擁有多戶房子的投資客並未溯及既往，可以繼續轉讓，再加上縣府去年7月1日實施囤房稅，今年5月開徵，不少投資客急於賣房，也將促使竹北房價降價。