曲歌王「蛋堡」錄反詐片頻笑場 拍攝者喊這句

台北市警大安分局4日表示，為辦理警政署「全民防詐，藝起發聲」、「0505全民反詐啟動日」宣導記者會的期前宣導活動，分局特別邀請國內知名藝人、金曲歌王「蛋堡」，響應加入反詐宣導行列，影片中除了宣告0505全民反詐啟動日活動外，更耳提面命的提醒大家，現行投資詐騙的手法很多，聽到高獲利就要小心了，在網路購物只要看到一頁式廣告，也特別要小心，記得要慎選有支付交易平台的商家。

2021年，饒舌歌手「蛋堡」奪下第32屆金曲獎最佳華語男歌手獎和最佳華語專輯獎。他接受大安分局邀請拍攝反詐宣導片，但習慣饒舌的他，唸起正經八百的宣導稿，卻幾度笑場，連拍攝者都說：「你都笑出來了！」為影片增添不少趣味。

大安分局表示，近來「假投資、解除分期付款、假網拍」等3種詐騙模式近來有逐漸升高的趨勢，呼籲民眾要隨時保持警覺，不要隨便輕信陌生人的話語，更要時時保持冷靜，不要被詐騙分子的話術矇騙，尤其要記住：「不要輕易相信輕鬆投資即可享有高額獲利等話術，更不要輕易透露個人資料。

大安分局長王寶章呼籲，民眾防詐注意以下幾點：一是加強自我保護意識，不要任意接聽陌生人來電；二是不任意點擊連結不明網址；三是接獲訊息請與親友討論，識破詐騙分子的套路；四是及時報警，制止詐騙分子的行為。