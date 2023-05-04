神岡區新庄里近年水患嚴重，每逢豪雨來臨，新興路、和睦路慘變「紅河」，立委楊瓊瓔等人成功爭取治水經費。（陳淑娥攝）

台中市神岡區新庄里位於大肚台地與大甲溪之間，近年水患嚴重，每逢豪雨來臨，新興路、和睦路慘變「紅河」，水淹至少30公分。立委楊瓊瓔等人奔走多年，終獲農委會水保局支持3000萬元治水，由市府自籌450萬元，4日舉行工程說明會，預計6月動工，明年4月底前完工。

立委楊瓊瓔、市議員羅永珍及吳呈賢4日邀集水保局副局長王晉倫、台中市水利局副局長馬名謙、神岡區長梁益明、新庄里長張育豪及社區理事長藍秀惠，於神岡區新興公園舉辦淹水改善方案說明會。

水利局副局長馬名謙說明，本案集水區範圍規畫溪頭路、和睦路及新興路整體淹水改善方案，規劃於該集水區上游新興路施作截流工程，以新興路集水區截流減緩和睦路淹水達整體改善效益，新興路截流工程由水利局辦理。

新庄里長張育豪指出，上游清水區東山里鄰近農路，因坡度陡峭且土質鬆軟，每逢大雨，滾滾泥流往下沖進新庄里新興路一帶，淹沒柏油路面，水淹至少30公分，危及居民安全，希望趕快施工、完工，讓當地50家中小型工廠、200戶居民免受淹水之苦。

市議員羅永珍及吳呈賢表示，新庄里居民淹水淹到怕，看到天色變暗就開始擔心，新興路排水改善工程總經費高達3450萬元，感謝立委楊瓊瓔協助爭取，水保局及水利局支持，否則神岡區公所3年預算都無法負擔。

水保局副局長王晉倫強調，新庄里新興路一帶因位坡地下游排水不良，雨水無處排放，造成地表逕流亂流，沖刷農地，極待改善實屬必要，水保局認同市府水利局提出的治理計畫，希望市府盡速完成排水治理。

本次改善工程為新興路路面下新建箱涵排水道，總長約289公尺，寬1.3公尺、高1.45公尺，截流溝施作長度440公尺，寬1.3公尺、高1.1公尺，收集溝施作長度18.5公尺，以加大新興路通洪斷面，另新設沉砂井2座、側溝集水井8座，可定期清理淤積泥砂，避免排水渠道堵塞。

新興路截流改善工程總經費約3450萬元，由楊瓊瓔委員協助市府向水保局爭取補助3000萬，台中市府自籌450萬元，目前已完成規畫設計並辦理上網發包，預計6月動工，明年4月底前完工。

楊瓊瓔表示，目前規畫以提升下游側溝排洪能力，截流上游逕流量為主要執行重點，將改建新興路側溝排水系統進行截流，以減緩下游和睦路側溝之排洪負擔，自新興路上與和睦路887巷口起，施作自新興路排至舊庄溪。

楊瓊瓔說，坡地逕流含砂量高，為降低截流系統來砂量，於主要路口收集溝均有加深作為沉砂空間，並於系統沿線設置兩處沉砂井，以便於日後維護清理，改善完成後可減緩新興路及和睦路長久之淹水問題，未來亦可配合區域整體開發計畫完善和睦路一段道路集排水系統。