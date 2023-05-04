Jolin今亮麗出席記者會。（羅永銘攝）

蔡依林（Jolin）今（4日）出席「百富心藝計畫」記者會，以造藝家全新身分與百富威士忌共創翻糖藝術，耗時2周打造的完美成品今首次公開發表，色彩繽紛手工精細令人驚艷；她此次與名酒品牌廠商攜手做公益，會後受訪聊到喝醉時會有什麼反應？一次喝掉三分之一罐威士忌不成問題的Jolin，笑曝自己喝到微醺時音量會變大、肺活量驚人。

回想此次翻糖藝術品設計過程，Jolin謙稱：「本身畫圖不是很厲害，但我很喜歡創造的感覺，不管音樂還是表演，有時候會是一個很清楚的目標、中間迷路，或完全沒有目標，從迷路到看清楚，一路慢慢堆疊，向自我挑戰。」她也分享自己錄音時，偶爾遇到困難、陷入黑暗期會大聲尖叫，但她會從中走出來、鬆一口氣，不要再跟自己對峙，遇到壓力時也常拿起手機「看看編織的東西放鬆一下」。

現在的她學會用不同方式抒解壓力，「以前（遇到問題）會自己悶住、埋頭苦幹，現在會向別人求救、有自己的空間、好好休息再繼續」。至於歌迷們關心的新專輯進度，有沒有遇到黑暗期？她幽默說：「不是黑暗期，但我也沒看見曙光。」透露目前已收7、8首歌，但最大問題是沒有歌詞、進度緩慢，而除了新專輯進行中，今年也將規劃海外巡演。

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