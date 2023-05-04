曾莞婷跟黃騰浩飾演因愛女早夭陷入困境的夫妻檔，還有極具情緒轉折的床戲。（双喜提供）

「本土劇女神」曾莞婷外型亮麗身材火辣，飾演惡女駕輕就熟、使壞的演技讓人又愛又恨，她為求演藝事業突破，在恐怖片《化劫》首次挑戰愛女如命的極端母親「王舒雅」，為戲瘋癲蓬頭垢面，跟以往形象有極大差異，並首次與黃騰浩飾演夫妻檔，上演高難度床戲，女方更不慎露點入鏡。

為了堆疊曾莞婷走火入魔的情緒，劇情特別安排一場床戲，讓這個放不下執念的母親，擺陣做法向黃騰浩求歡，希望將孩子生回來。曾莞婷露出的美背顯示出可怕的「卐」符號疤痕，將一臉驚恐的黃騰浩撲倒在地，兩個人物的情緒轉折複雜很考驗演技。

曾莞婷跟黃騰浩默契十足，第一次拍攝床戲時就非常有感覺，但兩個人都相繼提出「再來一次」，導演施文翰並讚曾莞婷敬業：「她隨時都準備好，完全不扭捏。檢查帶子的時候，發現她因為表演太激動而讓胸貼移位露出重點部位，她也坦然回覆不介意為電影犧牲，走光的畫面如果需要，放心用。」

曾莞婷也為了《化劫》不計形象豁出去，頂著憔悴的樣貌發瘋似的在菜市場遊蕩，四處尋找陰廟、打赤腳走路，甚至在地上爬行，精湛的演出讓人發毛，曾莞婷說：「從開拍就沒有鞋子穿，回家洗澡才發現身上多了不少傷口。演這部戲消耗很大的能量、需要全心投入，休息時也要Hold住情緒，但實在太過癮了，我自己看畫面都起雞皮疙瘩了，很有成就感，期待碰撞出新火花。」