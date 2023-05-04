《小鐵星座》運勢專欄分享越愛對方就罵越兇的前3名星座男，依序是獅子男、處女男、天蠍男，其中第1名的獅子男當和戀人意見相左時，會用強硬態度反擊，可是一旦對方流淚，他們的心也會淌血，總是把愛藏在心底。

▍第三名：天蠍男

天蠍男非常專情，當愛上對方時就會死心塌地，但是他們愛人的方式很極端，越愛時他們就越想虐對方，為的就是想引起對他們的關注；當兩人發生衝突時，天蠍男會陷入火爆情緒中，容易說出傷人的話。

▍第二名：處女男

處女男有愛挑剔的毛病，越是自己喜歡的人越是會挑剔，他們希望對方和他們一起追求完美，因此會在伴侶做得不夠好時說一些難聽話，但其實在他們心裡也不好受，可是為了對方好，只能狠下心來，而這就是他們愛的表現。

▍第一名：獅子男

獅子男在愛情裡，當對方意見和他們產生分歧時，會用強硬的態度去對待，甚至會罵對方，原因是愛面子的他們不能讓對方騎到頭上，但對方不知道的是，若流淚了，獅子男心裡也會淌血，他們總是把自己的愛深深藏在心裡。