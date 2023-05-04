有線電視及寬頻業者大豐有線電視召開董事會，公布2023年度第一季營收及獲利情形。據財報顯示，大豐電第一季合併營業收入達新台幣(下同)5.1億元，較2022年同期成長3.1％，其中寬頻收入約1.6億元，在合併營收中占比達32％。截至今年4月底大豐旗下「大大寬頻」用戶數已達14.4萬戶，1至4月淨增加更超過6千戶，表現亮眼。

全台有線電視戶數目前約為464萬，大豐電發言人劉家君表示，「有線電視的優勢是擁有眾多觀眾熟悉的頻道，目前還是民眾收視的主要管道，我們樂見產業上下游持續交流合作，以更多元的頻道內容刺激競爭，吸引用戶回流。在寬頻服務方面，中華電信日前宣布部分寬頻服務降價，但消費者的需求仍然強勁，對於大大寬頻品牌也有一定的信賴度和好評，我們會全力衝刺不落人後。」

根據國家通訊傳播委員會(NCC)統計，112年2月全台固網(有線)寬頻帳號數逼近658萬，其中有線寬頻不含FTTX技術部份的上網帳號數超過218萬，顯示有線電視業者經營固網寬頻實力增強，佔有一席之地。大豐電董事長張銘志說，過去20幾年來，大豐從區域型的有線電視獨立系統成功轉型成為目前的數位匯流平台經營者，接下來會持續優化光纖上網、多元收視以及智慧家庭等三大服務。

大豐經營區內，目前超過360M有效戶達4.5萬戶，占比32％，120M以上申裝比88％，其中54％為大於360M的用戶，大頻寬用戶數的成長是集團營收成長持穩的主動能，今年度我們也將挑戰寬頻戶數16萬戶的目標，以及提升大大寬頻品牌覆蓋率。

大豐電已於前次董事會決議發放每股2.95元現金股利及0.05元資本公積，合計每股發放現金3元，2023年股東常會將在5月29日召開，地點為新北市板橋區中山路一段161號3樓(新北市政府階梯會議室0307室)。