李男結識「香港美女」網友，彼此互稱親愛的，每天傳訊息、噓寒問暖，深陷詐團手法。（台中市警察局提供／張妍溱台中傳真）

李男結識「香港美女」網友，彼此互稱親愛的，每天傳訊息、噓寒問暖，該名網友告知欲來台灣開設美容院，邀李共同投資，最後被警方通知淪「人頭帳戶罪」，警方指出，待立法通過後經警告誡後若5年內再犯，可處以刑事處罰。

警方指出，詐團要李寄出金融卡方能存入外匯款項，李不疑有他，直到接獲警通知才知帳戶被詐騙集團利用，已有贓款16萬餘元匯入，並遭銀行設定為警示帳戶，才知道被自稱美女的人詐騙。

台中市警察局刑大統計，今年4月已受理52件寄送金融卡或存摺案件，另同期間詐騙案件以「投資詐欺」142件為最多，財損金額達2357萬元，統計顯示民眾相信網路來源不明信息。

警方指出，目前行政院拍板《洗錢防制法》修正增訂「人頭帳戶罪」任何人無正當理由不得將金融機構帳戶、虛擬通貨帳號及第三方支付帳號交付、提供予他人使用，成為犯罪集團的人頭帳戶，經告誡後5年內再犯，可處以刑事處罰。

警方呼籲民眾不要輕信來路不明的網路投資管道，「穩賺不賠」、「保證獲利」的投資方案就是有詐，若寄出個人金融卡或存摺，不但成為詐騙集團的工具還需擔負刑事責任。