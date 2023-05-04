台南市官田區隆田Cha Cha文資教育園區以在地國小師生所創作的5本繪本為題材，推出「Hey!這條水圳不一樣」戶外繪本展，南部水情欠佳，園方期盼透過故事解說水庫如何改善先民取水不易與土地貧瘠，鼓勵大眾珍惜水資源及永續利用的重要性。
隆田Cha Cha園區前導展以介紹烏山頭水庫與嘉南大圳與三年輪作制度為主，常設展則用多媒體互動遊戲延伸水庫與臺灣農業、水利工程的關聯，拉近民眾與文化資產的距離。
園區此次繪本展展出學校有官田國小、隆田國小、渡拔國小、嘉南國小及官田國中，老師帶著學生多次實地走訪，回課堂討論發想、編寫故事到設計插畫，雖然辛苦但過程中也有驚喜，像是有學生認識「掌水工」這項職業後回家跟爸媽分享，才知道原來親戚就是掌水工。
文化局表示，市府力推文資進校園，繪本故事中藉由學生視角詮釋背後的故事，包括回顧八田技師當年決心建造水庫的初衷，或是水圳影響官田保育類鳥類水雉生態的演進，展出日期自5月6日至8月31日展出，歡迎有興趣的民眾來園區戶外野餐，並欣賞美麗的繪本故事。
台南官田隆田水圳繪本
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