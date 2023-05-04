新北市上個月23日發生2名少女疑吸毒猝死，遭棄屍在新店區某汽車旅館內，30歲洪姓嫌犯事後又要約1名女子至桃園某旅館開毒趴，洪男落網後遭羈押。經台北地檢署溯源追查毒品來源，3日指揮新北市新店警分局帶回販毒藥頭，並於今（4）日下午1時30分許移送北檢複訊。

回顧整起案件，洪嫌23日清晨5時許，駕車載16、17歲的少女駛入新店某汽車旅館，洪將車停在地下停車場，3人一起搭電梯進入房間，洪6小時後獨自駕車離開。房務人員11時許通知退房，未獲回應，前往察看發現2名少女裹著床單「交疊」倒臥樓梯間，已明顯死亡。警方在場從少女皮包發現1包毒咖啡包，垃圾桶有6包用過的空咖啡包，桌上還有K他命粉末。

經新店警分局追查，在桃園某汽車旅館逮捕洪嫌，及另名21歲李姓女子，且當場起獲毒咖啡包及潤滑液、威而鋼。事後洪嫌表示，與2名少女約認識1週，23日凌晨相約去汽旅開毒趴，沒想到2女吸食後突然沒動靜，他一時不知所措才將2少女搬至樓梯間再開車逃逸。

事後新店警方針對洪嫌所供述交易時、地循線發現犯嫌20歲黃姓男子涉嫌重大，報請台北地檢署指揮偵辦，3日時持搜索票、拘票前往北市萬華逮人，同時查扣手機1支、K盤、K卡及犯案衣物等贓證物，並於今日下午1時30分許將犯嫌依毒品危害防制條例罪嫌解送北檢複訊。

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