總統府提供

蔡英文總統今天接見日本自民黨青年局長鈴木憲和眾議員訪團，呼籲支持台灣加入國際組織。鈴木憲和回應，日本政府和他都竭誠歡迎臺灣加入CPTPP，未來會竭盡所能協助；世界衛生大會（WHA）即將在本月召開，日本也全力支持臺灣以觀察員的身分參加。

訪團此行包括日本眾議院眾議員藤原崇、中曾根康隆、西野太亮、山口晉及參議院參議員佐藤啟等，今天由外交部長吳釗燮及日本台灣交流協會台北事務所代表泉裕泰陪同，赴總統府拜會蔡英文，國安會祕書長顧立雄也在座。

蔡英文致詞時表示，過去多年來，自民黨青年局非常積極促進臺日各領域的交流，包括舉辦臺日青年互訪活動，來增加年輕世代的互動。在臺灣，我們鼓勵年輕人關心政治、投入公共事務，相信青年參政是臺日之間可以深入交流的議題。

她說，臺日友好，是從各領域的交流打下堅實基礎，並舉例，疫情期間，日本捐贈疫苗給臺灣，臺灣也向日本提供口罩等支援為例，充分展現出臺日互助的珍貴友誼；2019年，日本加入臺美全球合作暨訓練架構（GCTF），臺日雙方有更多機會分享防災經驗。臺日互相學習，讓災害防救體系更加完善，也提升雙方社會的韌性。

蔡英文表示，臺灣和日本也是彼此重要的經貿夥伴，她要請訪團成員支持臺灣加入國際組織，讓臺日雙方一起努力，為全球的安全、自由以及繁榮，做出更多的貢獻。「未來，我們繼續攜手合作，創造更多臺日友好的成果。」

鈴木憲和表示，俄烏戰爭有長期化的趨勢，國際情勢非常嚴峻。在這樣的氛圍下，有關安全保障的議題更加受到矚目。包括臺海安全、印太地區和平與穩定等問題，不僅關乎日本國家利益，也攸關臺灣利益，對臺日兩國都是相當重要的課題。

他強調，要堅持民主與法治的理念和體制，絕對不容許用武力片面改變現狀，臺日必須合作，向國際社會發出訊息。上個月在日本舉行的7大工業國（G7）外長會議，重申維持臺海和平穩定的重要性。對日本而言，這是未來仍須持續努力的外交課題，日本也會竭盡全力協助。

為了維繫印太地區的穩定、經濟與發展，鈴木憲和表示，日本政府和他都竭誠歡迎臺灣加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP），未來仍會面臨許多困難的協商，但青年局會竭盡所能協助。

2023世界衛生大會（WHA）即將在本月召開，他說，臺灣在新冠疫情大流行期間有相當寶貴的經驗和知識，相信可以分享給其他國家參考，日本也全力支持臺灣以觀察員的身分參加。

去年10月10日，日本京都橘高校的學生到臺灣進行表演，他非常高興看到兩國年輕世代交流，未來青年局也會協助推動，讓臺日年輕世代交流更加緊密。鈴木憲和也特別用中文，代表自民黨青年局向臺灣人民傳達訊息表示，「臺灣和臺灣人是日本和日本人真正的朋友，我們會繼續為臺日友好而努力。」