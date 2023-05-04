伊雲谷為AWS核心級服務合作夥伴，累計服務超過全球2000家企業客戶。此項協議將深化雙方的合作關係，鍵結AWS全球技術資源及伊雲谷的全球雲端人才庫，伊雲谷將持續搶攻全球現有10處據點的雲端市場，包含台灣、香港、中國大陸、美國、新加坡、菲律賓、馬來西亞、越南、泰國、印尼，並加速拓展澳洲及阿拉伯聯合大公國新市場。

在此戰略合作協議架構之下，伊雲谷攜手AWS強化雲端搬遷及現代化的服務，提供垂直雲端服務予金融、製造、零售業客戶，並將成立創新實驗室及雲端卓越中心，與AWS深化技術合作並共同加大力度投資雲端人才培訓。創新實驗室計畫推出ESG、數據分析與雲端資安等工具；雲端卓越中心則規劃培養超過千位雲端專家，藉工具創新及人才專業雲端技能，伊雲谷將以更快速更有效率的服務，滿足高速成長的東南亞雲端需求，提供新創事業、中小企業、跨國企業各項雲端解決方案。

伊雲谷執行長蔡佳宏表示，相信藉由在東南亞與AWS深化合作夥伴關係，將為伊雲谷在東南亞及全球的發展挹注更多動能，提供企業客戶更快更好的雲端服務。