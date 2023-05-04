43歲大陸女星秦嵐去年被拍到與小10歲男星魏大勛約會，緋聞甚囂塵上，3月底她罕鬆口感情狀態，被解讀為默認姊弟戀，獲得外界的祝福。近日，港媒爆料魏大勛向秦嵐求婚遭拒，兩人陷入冷戰；對此，魏大勛和所屬工作室皆否認傳聞。

戀愛真人秀節目《喜歡你我也是4》3月29日播出的內容中，秦嵐被主持人張紹剛詢問感情狀態，大方地回應：「現在就是大家看到我的狀態。」讓張紹剛一時語塞，吐出一句：「耐人尋味喔！」秦嵐撒嬌地回：「慢慢來嘛！」由於秦嵐未否認戀情，這段話被解讀成認愛魏大勛，一度衝上微博熱搜。

事隔1個多月，這段曖昧情又有新的發展，根據港媒《東網》報導，魏大勛為圓父母想抱孫的夢想，跟秦嵐求婚但沒成功，兩人目前冷戰中，遊走在分手邊緣。

消息傳開後，立即掀起討論，魏大勛今（4日）下午透過微博發文闢謠：「今天因為一些所謂『媒體』、所謂『爆料』的內容，多次引發了對我父母、家人的惡意揣測以及誹謗，希望各位對他們手（口）下留情，拜託。」所屬工作室亦發聲明指出：「最近他的個人私生活引發了多方非理性關注和大量不實報導。雖然他不與爭辯，面對這些流言蜚語一笑置之，但還是懇請各位不要殃及無辜，適可而止。感謝！」截稿之前，秦嵐目前尚未做出回應。

魏大勛否認外界的傳言，希望大家放過他的家人。（圖／微博@魏大勛）