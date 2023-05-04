《美麗島電子報》今（4）日公布最新民調，有高達49.8%的受訪者認為，若副總統兼民進黨主席賴清德2024當選總統，將會影響未來4年的兩岸關係；另賴清德近期民調也持續向下，近兩個月跌了6個百分點左右。對此，前立委郭正亮指出，隨著年輕人不信任逐漸提升，賴到最後階段很可能只剩基本盤。

郭正亮在今天的中天節目《大新聞大爆卦》分析，雖然賴清德很早就確定是代表民進黨挑戰2024大位的候選人，但在國民黨一片混沌的情況下，他的支持度卻出現一路往下走的情況，從3月中41.4%掉到現在35.4%。郭認為，國民黨只要推出總統人選後，整合完就會有一波支持度往上的趨勢。

依《美麗島電子報》最新釋出民調，與4月中相比，新北市長侯友宜的支持度提升了1.6%，來到26%；賴清德的支持掉了2.9個百分點，為35.4%；民眾黨主席柯文哲支持度上升2.8%，到達22%。

另在白營部分，郭正亮則指出，由於民眾黨區域立委知名人士太少，沒有辦法像藍綠兩黨撐起投票的盤，一旦到了造勢階段，民眾黨主席柯文哲的支持度也會往下掉。

郭正亮還提到，《美麗島電子報》問了另外一題，「是否認同明年一月就是『戰爭與和平』的選舉」，有37.7%的民眾表示認同，其中20至29歲同意的更高達50.9%。郭正亮強調，賴清德的天花板很有可能就是卡在這裡，年輕人擔憂這個問題，票就會從民進黨手上流走。

對於國民黨過去曾喊出，「青年上戰場」。郭正亮稱，很多台灣人都聽進去了，明年起役男註定要當一年兵，美國教官也來了，因此在整個氛圍上、民調的走勢賴清德都不強。郭正亮直言，賴清德原本應該能撐住41.4%的支持度，現在掉了6個百分點是相當多的，很有可能只剩下固定盤了。