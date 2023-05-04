警方查扣到現金300萬元、愛馬仕等各式名牌包箱48個、路易13等名酒22箱、宣傳文件、教戰手冊、會員名冊、虛偽債權文件等贓證物。(翻攝照片／林郁平台北傳真）

警方查扣到現金300萬元、愛馬仕等各式名牌包箱48個、路易13等名酒22箱、宣傳文件、教戰手冊、會員名冊、虛偽債權文件等贓證物。(翻攝照片／林郁平台北傳真）

警方查扣到現金300萬元、愛馬仕等各式名牌包箱48個、路易13等名酒22箱、宣傳文件、教戰手冊、會員名冊、虛偽債權文件等贓證物。(翻攝照片／林郁平台北傳真）

警方查扣到現金300萬元、愛馬仕等各式名牌包箱48個、路易13等名酒22箱、宣傳文件、教戰手冊、會員名冊、虛偽債權文件等贓證物。(翻攝照片／林郁平台北傳真）

警方查扣的愛馬仕包包市值達130多萬元，還有要價30多萬元的日本威士忌等名酒。（林郁平攝）

警方查扣的愛馬仕包包市值達130多萬元，還有要價30多萬元的日本威士忌等名酒。（林郁平攝）

「不動產借貸媒合平台imB」，涉嫌以「假債權、真吸金」方式至少詐騙25億元、超過5000人被騙，檢警3日兵分多路同步執行搜索12處，共拘提主嫌50歲曾姓男子及其女友等8人到案，查扣現金300萬元、愛馬仕等各式名牌包箱48個、路易13等名酒22箱、宣傳文件、教戰手冊、會員名冊、虛偽債權文件等贓證物，名牌盒子堆滿租屋處令警方見了咋舌不已。

警方調查，曾嫌有四海幫海鐵堂背景，2015年成立台灣金隆科技公司，並以不動產借貸媒合平台imB，以網路行銷方式經營P2P不動產債權借貸搓合，原始借款人將手上的債權透過該平台，賣給其他一般投資人。但2019年該公司即面臨無法付出高額投報率，遂發行「假標」讓一般投資人投資，最後紙包不住火，投資人才發現是一場龐氏騙局。

警方清查，該公司共有上萬名投資者投資，截至4月底止，已向警方報案的被害人有39位，非法吸收資金達1億5000萬元，立委估計共有5000多人被騙，財損25億元，影響金融秩序甚鉅。

專案小組發現，曾嫌擔心收藏的名品遭檢警或被害人扣押，竟將48個名牌包、22箱名酒等帶到宜蘭羅東租屋處藏放，最貴的愛馬仕包包市值達130多萬元，還有要價30多萬元的日本威士忌等名酒，自己則與女友每天投宿各飯店藏匿，警方昨天即是在宜蘭一家溫泉飯店將兩人查緝到案。

警方發現，曾嫌在爆發吸金詐騙後，曾召開協調會對外保證負責到底，但後來又不見蹤跡，研判曾嫌可能有潛逃出境的打算，但在查扣到這些精品後，警方認為曾嫌連這些包包、名酒都捨不得放棄，一定跑不遠，遲早會落網，果真迅速被拘提到案。