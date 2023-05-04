辣模辛尤里擁有精緻五官及傲人H罩杯，加上敢在公共場合秀出火辣身材的膽大作風，吸引一票死忠粉絲追隨，常於社群網站分享日常的她，近來曬出搭公車的照片，雖然看似普通沒啥特別，但卻自爆「沒穿內褲內衣」，還不忘形容當下「觸感」，光想像畫面就讓人血脈賁張。

辛尤里近來剛從日本返國，便立刻與粉絲分享日常點滴，她表示從大學後就沒有再搭過公車，近來突然想念在日本搭公車的日子，加上為了節省開銷，決定要開始學習在台灣搭公車，未料卻突然自爆：「但我沒穿內褲內衣，我覺得屁屁貼著椅子有點黏」，充滿暗示性的字句讓人充滿遐想，接著更大方曬出素顏模樣，不忘搞笑表示：「兩天沒洗頭的又素顏沒放大片的我實在是很外勞風」。

對於辛尤里罕見曬出素顏模樣，粉絲也給予高度評價：「這樣好像大學生喔，妹妹走，學長帶妳去唱歌」、「平凡中的不平凡」、「素顏還這麼漂亮」、「你沒化妝時太清純啦」、「很喜歡平凡的妳」、「自然美才是真的美」。

辛尤里擁有傲人H罩杯，自然是不少人幻想的對象，她日前自爆被擁有400萬粉絲的YouTuber性騷擾，更還原不堪過程：「什麼叫做我們是這行以為比較開放？就可以在朋友面前亂摸我奶跟下面？就可以連續兩次我拒絕還要繼續摸？」接著怒嗆對方：「你不尊重我，我也不需要留路給你走」，揚言要對簿公堂不會善罷甘休。