澳洲24歲男大生肖雷（Alex Shorey）4月在台留學時接觸到老鼠藥（超級華法林）中毒命危，獲外界募款400萬搭機返國治療，家屬懷疑是吃台灣小吃所致，引發外界討論，外媒透露台灣警方正調查是否有「犯罪意圖」行為；據了解肖雷父親昨已搭機來台，以證人身分至北檢說明案情，訊後請回。

引發外界關注的澳洲生誤食老鼠藥中毒案，其家屬原本認為可能是肖雷誤食遭老鼠藥污染的台灣小吃，但收治肖雷的台北醫學院附設醫院後來轉述肖雷親口說法，指接觸到老鼠藥和小吃無關，但還是引發小吃業者砲轟，砲轟因老鼠藥硬如石頭，成人不可能誤食導致命危。

醫界也認為成人誤食老鼠藥的機率很低，根據文獻及臨床經驗，因老鼠藥中毒的可能有他殺、輕生、精神疾病所引起。《英國每日郵報》以「令人費解的案件發生了戲劇性的轉折」（Dramatc twist in the baffling case）為題報導，指出肖雷的家人透露台灣警方正調查是否是「故意施用的（deliberately administered）」和是否有犯罪意圖。

據了解，台北地檢署目前已分案調查，肖雷的父親昨（3）以搭機抵台，下午4點赴北市刑大以證人說明案情，訊後已請回，目前人仍在台灣；而肖雷在當地時間3日晚間10時降落布里斯本機場，已送往雅麗珊郡主醫院（Princess Alexandria Hospital）治療。