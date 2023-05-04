曹佑寧闊別戲劇10年，接演華視、LIVE TV最新戲劇《華麗計程車行》，飾演成績優異、教甄卻屢屢落榜的大兒子「陳柏文」，演員陣容還包含演員黃冠智、郭子乾、楊麗音，有趣的是，郭子乾、楊麗音自《連環炮》暌違34年再合作，二人一碰面就開始「鬥嘴鼓」，楊麗音還爆料曾是郭子乾的「愛情顧問」。

以《茶金》入圍第57屆金鐘獎「戲劇節目男主角獎」的郭子乾，飾演白手起家創立「華麗計程車行」的「董仔」陳源森，他一聽到角色是計程車行老闆，除了家族成員的成長歷程外，故事也圍繞許多運將人生視角，立刻爽快答應接演，希望能從小人物的故事反映當時的大環境。巧合的是，郭子乾30多年前在華視節目《連環炮》出道，當時的搭擋之一就是楊麗音，二人暌違多年再度合作，飾演車行夫妻，讓他直呼：「感謝劇組，找到帥哥當我兒子，楊麗音當我老婆！」

飾演個性好強的車行「董娘」的金鐘視后楊麗音，則透露以前在《連環炮》時，常常從早上7點工作到晚上10點，還曾參加環台的豬哥亮餐廳秀，二人密切相處，默契沒話說。她爆料郭子乾有疑難雜症都會問她，笑說：「我是他的愛情顧問！他一天到晚都在問，覺得那個女生怎麼樣，另外一個女生怎麼樣。」郭子乾笑說，因為楊麗音是摩羯座比較務實，所以都會問她。

曹佑寧（右）和黃冠智演兄弟。（LINE TV提供）

棒球選手出身的曹佑寧對嘉義有特殊情感，因為球賽常常辦在嘉義，人生第一次、同時也是最後一次當投手獲得勝利的比賽，就在嘉義市立棒球場，而這個場地更是以前KANO前輩訓練的球場，有許多深刻的回憶，直呼：「重回自己第一次拍戲的起點嘉義，非常興奮且感謝。」

談及要與黃冠智、郭子乾、楊麗音飾演一家人，他說：「第一時間覺得真的太棒了，拍戲前有趁空檔視訊聊天，過程非常有趣，相信我們會是一個很棒的家庭！」他還透露對飾演「弟弟」黃冠智的第一印象「是個硬漢」，後來發現對方也是運動員，以前形象比較斯文，外表的反差讓他驚訝不已。

去年剛獲得第57屆金鐘獎「迷你劇集／電視電影男配角獎」的黃冠智，飾演脫離父母接班期待，靠自己找到工作的二兒子「陳柏翰」，他興奮說：「身為嘉義人囡仔，能接演到嘉義的戲真的非常開心，有特別向家人請教嘉義在地大小事，希望讓自己更貼近角色。」他也談到家裡沒有兄弟，但有姊姊和妹妹，小時候都會想像有哥哥或弟弟一起打球的情景，「我自己也很喜歡棒球，期待和曹佑寧一起丟接球！」

談及劇中的「爸媽」郭子乾與楊麗音，黃冠智說與麗音姐初次見面，對方還特別給他一個擁抱，令他倍感親切，但也坦言二位大前輩戲好台語又流利，「和他們用台語對戲很興奮，也有壓力！」